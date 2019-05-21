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Kamerun'da askerlerin bir bebeği öldürdüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 21:12 | Son Güncelleme

Kamerun'da askerlerin bir bebeği öldürdüğü iddia edildi

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgelerinden Güney-Batı'da, Kamerun askerlerinin 4 aylık bir bebeği silahla öldürdüğü iddia edildi.

Pazartesiden bu yana sosyal medyada dolaşan ve kamuoyunda gündem yaratan bir görüntüde, 4 aylık bir kız çocuğunun kafasında kurşun izleri görülüyor.

Videoda, bebeğin annesi, Kamerun askerlerinin acımadan kızını öldürdüğünü öne sürdü.

Yerel basına konuşan anne, "Kapıyı zorladılar ve ben mutfaktayken beşiğinde uyuyan bebeğimi öldürdüler, onlara yalvardım ama beni dinlemediler, Fransızca konuşuyorlardı. Bunu yapanlar asker, lanet olsun onlara, akıttığım gözyaşları boşuna değil." ifadesini kullandı.

Kamerun hükümeti ve ordusu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ordu, geçen yıl internette yayılan videolarda, 2014 ve 2016 yıllarında Boko Haram üyesi olduğu iddia edilen sivilleri infaz etmekle suçlanmıştı.

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bebek iddia Kamerun ordu

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