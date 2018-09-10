Kamerun'da ayrılıkçılar yol kesti

Kamerun'un kuzeybatı bölgesindeki Anglofon ayrılıkçıların, bölgeyi ülkeye bağlayan yolu tahrip ettiği bildirildi.

Bölge Valisi Adolphe Lele Lafrique, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı ayrılıkçı grupların iş makineleri kullanarak, bölge başkenti Bamenda'ya giden yolda geniş bir hendek kazdığını belirtti.

Hendek nedeniyle yolun kullanılamadığını aktaran Lele Lafrique, ayrılıkçıların ayrıca seyir halindeki otobüsleri durdurarak iş makineleriyle ezdiğini söyledi. Vali, yolculara ait eşyaların yok edildiğini, bir otobüs şoförünün de vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Ayrıca, Ambas Boys adlı ayrılıkçı grup, cuma günü sosyal medyada yayımladığı bir videoda, 16 Eylül'den itibaren bölgenin diğer yerlerle bağlantısını keseceklerini açıkladı. Videoda ayrılıkçı General Tapan Ivo, "Ambazonya'da seçim kampanyası ya da seçimler olmayacak. Fransız bölgelerle tüm bağlantıyı keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Issa Tchiroma ise ülkenin bütün bölgelerinde seçim düzenleneceğini, barış ve sükunetin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.