Kamerun'da gözaltındaki muhalif lider Kamto açlık grevine başladı

Kamerun'da pazartesi günü gözaltına alınan muhalif lider Maurice Kamto ve beraberindeki kişilerin açlık grevine başladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kamto ve birlikte tutuklandığı partinin üst düzey isimleri serbest bırakılıncaya kadar hiçbir şey yememe kararı aldı.

Kamto, toplum huzurunu bozma, vatana ihanet, isyana teşvik gibi suçlarla itham ediliyor.

Öte yandan, Kamto'nun lideri olduğu Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC), halkı cumartesi günü düzenlenecek protesto yürüyüşüne katılmaya çağırdı.

Parti yetkilileri, diğer muhalif partilerin de yürüyüşe katılabileceğini söyledi.

Kamto ve 2 parti mensubu, geçen hafta sonu MRC'nin düzenlediği protestoların ardından pazartesi akşamı gözaltına alınmıştı.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

Ülkeyi 35 yıldır yöneten 85 yaşındaki Cumhurbaşkanı Paul Biya, resmi sonuçlara göre oyların yüzde 71,28'ini alarak 7'nci kez cumhurbaşkanlığı yapmaya hak kazanmıştı.

