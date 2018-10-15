Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güneybatı bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada en az 10 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güneybatı bölgesi yöneticisi Bernard Okalia Bilai, ordunun ayrılıkçılara ait bir kampa baskın düzenlediğini belirtti.

Baskında çıkan çatışmada en az 10 ayrılıkçının öldürüldüğünü, 3'ünün de canlı ele geçirildiğini ifade eden Bilai, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Kamerun'da 7 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle, Anglofon bölgeleri Güneybatı ve Kuzeybatı'da gerginlik hakimdi. Seçimde, Anglofon bölgelerinde kurulan sandıkların yüzde 40'ında ayrılıkçıların tehditleri nedeniyle oy kullanılamadı.

Seçimden bu yana çıkan şiddet olaylarında 20'ye yakın sivil, ayrılıkçı ve asker hayatını kaybetti.

- Anglofon krizi

Kamerun hükümetinin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar 400'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

