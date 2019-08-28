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Kamerun'daki tekne kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

Ölü sayısı 17'ye çıktı

Kamerun'un güneybatısındaki Bakassi yarımadasında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, 25 Ağustos'ta aşırı yük ve sert rüzgarlar nedeniyle yaşanan tekne kazasında kaybolan bazı yolcuların cesetlerine ulaşılmasıyla ölü sayısı 17'ye çıktı.

Teknede 111 kişi Hızlı Müdahale Taburu ekipleri ve Nijeryalı balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Onlarca kişi ise hala kayıp. Ölü sayısı en son 3 olarak açıklanmıştı.

Yaklaşık 200 yolcuyu Nijerya'dan Kamerun'a götürmek üzere yola çıkan tekne, 25 Ağustos'ta alabora olmuştu.

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