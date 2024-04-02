Kamikaze saldırısı! Tataristan'dan gelen görüntüler olay yarattı... Rusya'nın drone ürettiği tesiste peş peşe patlama

Rusya'nın Tataristan'ındaki sanayi tesislerine insansız hava araçları saldırı düzenlendi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Telegram'dan "Bu sabah Alabuga ve Nizhnekamsk'taki sanayi tesislerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Ciddi bir hasar yok, işletmelerin üretim süreci aksamadı." açıklamasında bulundu ve saldırılarda can kaybı olmadığını duyurdu.

KAMİKAZE SALDIRISI KAMERADA

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insansız hava aracının binaya doğru hızla alçaldığı ardından güçlü bir patlama yaşandığı görüldü.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2024

KAMİKAZE DRONE ÜRETİMİ YAPIYORDU

Uluslararası ajanslar saldırının arkasında kim olduğu ya da sanayi tesislerinde ne üretildiğine ilişkin detay vermezken Ukrayna medyası Alabuga'da vurulan tesislerde Shaded-135 kamikaze drone'larının üretildiğini yazdı.

Yerel haberlere göre bu Ukrayna'ya 1200 kilometre uzaklıktaki bir saldırı için İHA'ların kullanıldığı ilk örnek olarak dikkat çekiyor.

RUSYA, SON 20 YILIN EN KANLI TERÖR SALDIRISI İLE SARSILMIŞTI

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti.

Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.







