Kamikaze saldırısı! Tataristan'dan gelen görüntüler olay yarattı... Rusya'nın drone ürettiği tesiste peş peşe patlama

Rusya'nın Tataristan'ındaki sanayi tesislerine insansız hava araçları saldırı düzenlendi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Telegram'dan "Bu sabah Alabuga ve Nizhnekamsk'taki sanayi tesislerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Ciddi bir hasar yok, işletmelerin üretim süreci aksamadı." açıklamasında bulundu ve saldırılarda can kaybı olmadığını duyurdu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insansız hava aracının binaya doğru hızla alçaldığı ardından güçlü bir patlama yaşandığı görüldü.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b