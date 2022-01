Kamplarda ve açık havalarda kullanabileceğiniz en iyi uyku tulumu çeşitleri

Uyku tulumu modelleri, sürekli seyahat etmeyi seven, kampçılık, dağcılık, balıkçılık gibi hobilerle uğraşan kişilerin dış ortamlarda ve soğuk havalarda güvenle uyumalarına yardımcı oluyor. Sıkıştırılıp taşınabilen, ekstra ısı izolasyonu sağlayan, su ve rüzgar geçirmeyen birçok modeli bulunuyor. Kullanıcılarına her koşulda sıcak, yumuşak ve rahat hareket etme imkanı sunan modeller, en iyi uyku tulumları arasında yer alıyor. Sürekli hareket halinde olmayı ve doğa yürüyüşü yapmayı seven doğa tutkunları için hafif yapıları sayesinde kolaylıkla taşınabilen uyku tulumu modelleri öne çıkıyor. Ayrıca çiftlerin beraber uyumalarına imkan tanıyan çift kişilik uyku tulumları ve çocukların boylarına uygun üretilen çocuk uyku tulumları da bulunuyor. Haydi, her ihtiyaca ve beğeniye uygun en güzel uyku tulumu modellerini beraber inceleyelim!

1. Şık ve rahat, Husky Monti New Uyku Tulumu

En iyi uyku tulumu markası arasında yer alan Husky, Monti New modelinde kampçılık, dağcılık ve balıkçılık gibi hobileri olan kişiler için kaliteli ve şık görünümlü bir uyku tulumu sunuyor. Üç mevsim kullanılabilen uyku tulumu, yan tarafında yer alan fermuarı sayesinde başka uyku tulumlarıyla birleştirilebiliyor. Böylece çiftler birlikte uyuyabiliyor. Dış katmanı sökülme ve yırtılmalara karşı dayanıklı malzemelerden üretilen uyku tulumu, iç kısımda son derece rahat ve yumuşak bir doku sunuyor. Suya dayanıklı olmasıyla da öne çıkan model, -11 derecede bile kullanılabilir olmasıyla kullanıcılarına avantaj sunuyor.

2. Kampçı çiftler için AKUT Aladağ Çift Kişilik Uyku Tulumu

AKUT Aladağ Çift Kişilik Uyku Tulumu, gezmeyi ve zorlu şartlarda kamp yamayı seven çiftler için ideal bir uyku tulumu modeli olarak öne çıkıyor. Su geçirmeyen uyku tulumu her koşulda kullanılabilir olmasıyla kolaylık sağlıyor. Isı yalıtımı için silikon elyaf kullanan ürün, iç astarıyla da tıpkı yataklardaki gibi bir çarşaf hissi sunarak rahat bir şekilde uyumaya yardımcı oluyor. Cep telefonu, çakmak ve fener gibi eşyalara kolayca erişmek için küçük bir cep bulundurmasıyla avantaj sunuyor. Satın alındığında elde edilen gelirin AKUT Derneği tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları için kullanılacak olması da ürünü önemli kılıyor.

3. Çocuklar için uyku tulumu arayanlara Meteor Çocuk Uyku Tulumu

Çocuklarını kamp gezilerine götürmek isteyenler için en iyi çocuk uyku tulumu modelleri arasında yer alan Meteor Çocuk Uyku Tulumu, şirin tasarımı, canlı renk seçenekleri ve kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli polyester astar ile üretilen ürün, boncuk elyaf dolgulu yapısı sayesinde çocuklar için son derece yumuşak ve konforlu bir uyku alanı yaratıyor. Akıllı tasarımı sayesinde uyku sırasında çocukları kısıtlamayan uyku tulumu, rahat hareket edilmesine de imkan tanıyor. Hafif yapısı ve toplandığında küçük boyutta olması sayesinde çocuklar tarafından da kolayca taşınabiliyor.

4. Kaliteyi hissedin, Husky Gizmo Uyku Tulumu

En konforlu ve rahat uyku tulumu modelleri arasında yer alan Husky Gizmo Uyku Tulumu, suya dayanıklı dış katmanı sayesinde zorlu hava şartlarında bile rahatlıkla tercih edilebiliyor. Uyku tulumu, -5 dereceye kadar rahatlıkla kullanılabiliyor. İç kısımda yer alan ve ısı kontrolü sağlayan kapitone dolgulu yapı hem konforlu hem sıcacık bir şekilde uyumanızı sağlıyor. Üstelik uyku tulumu, yazlık ve dağ evlerinde battaniye ve yorgan vazifesi de üstlenebiliyor. Sıkıştırılarak paketlenebilen ürün, küçük yapısı sayesinde yürüyüş sırasında da kolayca taşınıyor.

5. Kolayca taşıyın, Irfora Uyku Tulumu

Sürekli konum değiştiren kampçılar için üretilen Irfora Uyku Tulumu, toparlandığında minik boyutta olması ve hafif yapısı sayesinde ağırlık hissi yaratmadan taşınabiliyor. 380T naylon yapısı sayesinde yırtılmalara ve aşınmalara karşı direnç gösteren uyku tulumu, sıcak tutan ve su geçirmeyen yapısı sayesinde kullanıcılarına zorlu koşullarda güven ve rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir büzgü ipleri, vücudu sıcak tutuyor. Uyku tulumu olmanın yanı sıra yorgan gibi de kullanılabiliyor. Aşırı sıcak hissedildiğinde ekstra havalandırma sağlaması için alt tarafta fermuar bulunduran ürün, sıkıştırılabilir ve kolay taşınmaya yardımcı bir çantayla beraber geliyor.

6. Kaz tüyü konforu, Naturehike Uyku Tulumu

Kaz tüyü dolgulu yapısı sayesinde kullanıcılarını rahat ettiren Naturehike Uyku Tulumu, kaz tüylerinin sağladığı ısının yanı sıra ısı şeritleri ve dolgulu yapısı sayesinde vücut ısısının da uyku tulumu içinde korunmasını sağlıyor. Isı izolasyonu yapan fermuar tasarımı da tulum içerisinde ısının dışarıya çıkmasını engelliyor. Basınç hasarlarına karşı son derece dayanıklı bir yapı sunan uyku tulumu, yoğun kullanımda bile zarar görmeyen kaliteli naylon malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir uyku tulumu modeli olarak öne çıkıyor. Su geçirmez özelliği de modele büyük bir artı katıyor.

7. Hafif yapı ve modern tasarım, Mcota Uyku Tulumu

Hafif yapılı en iyi uyku tulumu tavsiyeleri arasında öne çıkan Mcota Uyku Tulumu, son derece hafif yapısı ve askılı çantası sayesinde kolaylıkla her yere taşınabiliyor. Kolay taşınabilme özelliğinin yanı sıra siyah ve kırmızı renklerinin uyumuyla ortaya çıkan modern tasarımı da beğenileri topluyor. Uyku tulumu, pamuk dokulu yapısı sayesinde sıcak ve yumuşak bir uyku ortamı sunuyor. Ayrıca cilt dostu olması ve su geçirmez yapısıyla kullanıcılarının güvenle kullanabilecekleri bir uyku tulumu modeli olarak öne çıkıyor. Çift taraflı fermuar özelliği sunan ürün, fermuarların içeriden de kolayca açılıp kapatılmasını sağlayarak kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunuyor.

8. Kampçıların vazgeçilmezi, TechnoSmart Kamp Uyku Tulumu

"En iyi kamp uyku tulumu hangisi?" sorusu sorulduğunda TechnoSmart Kamp Uyku Tulumu bir adım öne çıkıyor. Doğa gezginleri için üst düzey bir konfor sağlayan ürün, vücut ısısını tulum içerisinde koruyabilme özelliğiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Pamuk dolgulu yapısı sayesinde uyku sırasında rahatsız edici hisler yaratmayan uyku tulumu, sıcak ve konforlu bir şekilde uyumanıza yardımcı oluyor. Katlandığı zaman çok küçük boyutlara getirilen ve sıkıştırma torbasına koyulabilen uyku tulumu, kolaylıkla taşınabildiği için en iyi kamp ürünleri arasında yer alıyor.

9. Çift kişilik konfor, Naturecamp Çift Kişilik Uyku Tulumu

Yetişkin için en iyi uyku tulumu modelleri arasında yer alan Naturecamp Çift Kişilik Uyku Tulumu, bahar ve yaz aylarında kullanılmak üzere tasarlanmış konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Çiftlerin bir arada rahatlıkla uyumasını sağlıyor. İki yanında bulundurduğu fermuarlı yapı sayesinde çiftlerin birbirlerini rahatsız etmeden tulumun içine girip çıkabilmelerine imkan veriyor. Uyku tulumunun baş kısmında yer alan büzme ipi, soğuk havalarda sıkılarak ısının baş bölgesinde muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. Ürün, dış katmanındaki su ve rüzgar geçirmez yapı sayesinde kötü hava şartlarında kullanıcıların güven içinde uyumalarına yardımcı oluyor.

10. Her zaman sıcacık hissedin, Cliff Mittenwald Uyku Tulumu

İlkbahar, yaz ve sonbahar için üretilen uyku tulumu modelleri arasında yer alan Cliff Mittenwald Uyku Tulumu, zorlu hava şartlarında vücut ısınının korunmasına ve kolaylıkla uyumaya yardımcı oluyor. Anatomik tasarımı sayesinde vücudu başarıyla saran ürün, ayak kısımları için son derece sıcak bir alan sunuyor. Çift yönlü fermuar yapısı ile hem ısı izolasyonu hem kolay açıp kapama imkanı sunan model, tek elle kapatılabilen başlık kısmıyla da vücut ısısının en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Su itme özelliğine sahip kumaş yapısı ise yağmur ve kar gibi olumsuz hava şartlarında rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı oluyor.