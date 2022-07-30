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Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik matara ve termoslar

29.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çelik mataralar ve termoslar gündelik hayatta ve kampta sıkça ihtiyaç duyulan ürünlerin başında geliyor. Ancak matara ya da termos satın alırken bazı özelliklere dikkat etmezseniz alışverişin sonu hüsranla sonuçlanabiliyor. Siz de uzun ömürlü bir ürün almak istiyor fakat hangisini alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız listelediğimiz ürünleri incelemek ister misiniz? Haydi, gelin!

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik matara ve termoslar

İçindekiler

  • 1. İnce vakum katmanlı: Zojirushi SM-TA60 Termos Bardak Matara
  • 2. Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz Stanley 1.3 L Adventure Vacuum Bottle Termos
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (30.07.2022)
  • 3. Darbelere ve düşmelere karşı çok dayanıklı: Mobicool Mdo75 Paslanmaz Çelik Matara
  • 4. %100 sızdırmaz kapağı ile gittiğiniz her yerde sizinle: Aladdin Mocca Thermavac Leak-Lock Çelik Termos Bardak Matarası
  • 5. Kaliteli paslanmaz çelik iç yapı: Cooker Paslanmaz Çelik Termos
  • 6. Şık tasarımıyla Quiksilver EVERYDAY W BTTL Matara
  • 7. Siyah mat şık tasarımı ile Zwilling Thermo Travel Mug
  • 8. Bardak olarak kullanabileceğiniz Zojirushi SF-CC20 Termos Matara
  • 9. Pratik taşıma askısı ile Trendix Siyah Çelik İçli Termos Matara
  • 10. Silikon tabanlı: Closca Paslanmaz Çelik Su Şişesi

Çelik mataralar, su başta olmak üzere tüm içeceklerinizi güvenle yanınızda taşıyabilmenizin yanında sıcak ve soğuk içeceklerinizin sıcaklığını korumanıza yardımcı oluyor. Termoslar ise içeceklerinizi en uzun süre sıcak ya da soğuk şekilde muhafaza etmenizi sağlıyor. Ayrıca hem çelik mataralar hem de termoslar darbelere ve kırılmalara karşı çok dayanıklı olduğu için kolay kolay hasar almıyor. Peki, kampta ya da günlük olarak severek kullanacağınız en iyi çelik mataraları ve termosları incelemeye ne dersiniz?

1. İnce vakum katmanlı: Zojirushi SM-TA60 Termos Bardak Matara

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

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Üstün vakum izolasyon teknolojisine sahip Zojirushi Mug, 1 mm’lik dünyadaki en ince vakum katmanına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip ürün, çok hafif ve ince tasarımıyla beğeni kazanıyor. Mataranın tek dokunuşla açılan kapağı pratik kullanım sağlıyor. Güvenlik kilidi ise yanlışlıkla açılıp dökülmesinin önüne geçiyor. Ürün, bunun yanında içeceklerin sıcaklığını altı saat boyunca etkili olarak koruyor. Yapışmaz iç kaplaması sayesinde ürünün iç yüzeyine sıvı tutunamadığı için matarayı kolayca temizleyebilirsiniz. Yıkamak için ürünün şişe, kapak ve ağız kısmını kolayca ayırabilirsiniz.

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2. Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz Stanley 1.3 L Adventure Vacuum Bottle Termos

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Stanley, yüksek performansı ile kampta en çok tercih edilen markaların başında yer alıyor. Stanley Adventure Vacuum Bottle Termos, 1,3 litrelik hacme sahip. Ömür boyu sızdırmazlık ve ısı kaybı garantili ürün, uzun süreli kullanıma çok uygun. ''İçecekleri sıcak tutar mı?'' sorusunun cevabını merak ediyorsanız sorunuzu hemen cevaplayalım. Ürün, çay ve kahve gibi sıcak içecekleri 28 saat boyunca sıcak tutuyor. Soğuk içecekler için de kullanabileceğiniz bu ürün, 26 saat boyunca soğuk ve altı gün buz tutma özelliğine sahip. Ürünün çift duvar yalıtımı, katlanır taşıma sapı ve hakiki çelik materyali öne çıkardan özellikleri arasında.

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3. Darbelere ve düşmelere karşı çok dayanıklı: Mobicool Mdo75 Paslanmaz Çelik Matara

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Mobicool MDO75 Paslanmaz Çelik Matara, zararlı bileşen içermemesi sayesinde yiyecek ve içeceklerle temasa uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün kolayca temizlenebilen electropolished iç yüzeyi, içeceklerin tadını değiştirmiyor. Sızdırmaz contası ve karabinalı vidalı kapağı ısı yalıtımını en üst seviyede tutuyor. Tek katmanlı özel paslanmaz çelik gövdesi darbelere ve düşmelere karşı dayanıklılık gösterdiği için matarayı kampta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hijyenik ve çevre dostu olan ürün; kamp, piknik, ofis, ev, araba ve seyahatte kullanım için uygun.

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4. %100 sızdırmaz kapağı ile gittiğiniz her yerde sizinle: Aladdin Mocca Thermavac Leak-Lock Çelik Termos Bardak Matarası

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Aladdin Mocca Thermavac Leak-Lock Çelik Termos; paslanmaz çelik çift duvar vakumlu kompakt Thermavac yalıtımı sayesinde içecekleri üç saat sıcak, beş buçuk saat soğuk tutuyor. Ürün, Leak LockTM teknolojisi sayesinde %100 sızdırmaz kapak ve kilitleme mekanizmasına sahip. Bu ürünü cilalı çelik şeridi sayesinde kapağı olmadan da bardak gibi kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve kavramayı kolaylaştıran kaplamaya sahip olmasının yanında bulaşık makinesinde de kolayca yıkanabiliyor. Ev ve ofis tipi kahve makinelerinin altına sığmasını da çok seveceksiniz!

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5. Kaliteli paslanmaz çelik iç yapı: Cooker Paslanmaz Çelik Termos

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Birinci kalite paslanmaz, kararmaz çeliğe ve çift katlı yapıya sahip Cooker Termos; yüksek kaliteli ürünler listesinde. Ergonomik yapılı ve kolay kullanım sunan ürün, modern ve şık tasarımıyla girdiği her ortamda gözleri kendine çekiyor. Piknikte, kampta, evde ve ofiste her alanda kullanılabiliyor. 304 kalite paslanmaz çelik iç yapısı, içecekleri 24 saate kadar sıcak ve soğuk tutuyor. Ürünün kapak kısmını bardak olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürüne sıcak içecek koymadan önce sıcak, soğuk içecek koymadan önce soğuk suyla çalkalamanız öneriliyor. Sadece su ile elde yıkanmaya uygun olduğunu da belirtelim.

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6. Şık tasarımıyla Quiksilver EVERYDAY W BTTL Matara

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

En iyi çelik su matarası listesinde yer alan Quiksilver Everyday Matara, farklı tasarımıyla diğer ürünlerden ayrılıyor. Ürünün su şişesini anımsatan ambalajı oldukça şık görünüyor. Mataranın koku yapmaz ve kırılmaz özellikte olması da en güzel özellikleri arasında yer alıyor. Hafif, ince ve sızdırmaz olmasının yanında içecekleri sekiz saat sıcak ve 12 saat soğuk tutuyor. Ürünü sporda, kampta, okulda ve yolculukta dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. 500 ml kapasiteli ve parlak gri renkli bu ürünü bulaşık makinesinde pratik şekilde yıkayabilirsiniz.

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7. Siyah mat şık tasarımı ile Zwilling Thermo Travel Mug

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Zwilling Therma Termos’un vakum yalıtımı özelliği ile gittiğiniz her yere sıcak ve soğuk içeceklerinizi götürmeye hazır mısınız? Ürün, çift çeperli vakum yalıtımı sayesinde içeceklerin sıcaklığını uzun süre koruyor. Sızdırmaz özelliğiyle çanta içine dökülme kaygısı yaşamanıza da gerek kalmıyor. Kaymaz tabana sahip ürün, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. BPA içermeyen plastik ve silikon gibi yüksek kaliteli malzemelerle üretiliyor. Mat siyah rengiyle hoş tasarıma sahip ürünü her seyahatinizde yanınızda taşıyabilir; içeceklerinizin sıcaklığını 7-12 saat boyunca koruyabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Bardak olarak kullanabileceğiniz Zojirushi SF-CC20 Termos Matara

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Vakum izolasyonlu şişe teknolojisiyle Japonya’dan dünyaya yayılan Zojirushi Termos Matara ile tanışmaya hazır mısınız? İki litrelik geniş kapasiteli ürün; kampta, piknikte, spor etkinliklerinde, plajda ve çeşitli outdoor etkinliklerinde kullanım için uygun. Büyük katlanabilir sapı ve omuz askısı ile taşıma kolaylığı sağlıyor. Ürünün kapağını bardak olarak da kullanabileceğiniz için başka bir bardağa ihtiyaç duymazsınız. Paslanmaz çelik vakum yalıtımı, içecekleri soğuk ve sıcak tutmada çok başarılı. Ekstra geniş ağızlı ve temizlenmesi kolay iç kısmı ve tek dokunuşla akan tapası en güzel özellikleri arasında. Ürünün dış materyalinin zarar görmemesi için matarayı elde yıkamanız öneriliyor.

Ürünü İncele

9. Pratik taşıma askısı ile Trendix Siyah Çelik İçli Termos Matara

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

Trendix Termos Matara, çelik iç yapıya sahip. Bu sayede içeceklerin sıcaklığını uzun süre koruyor. Kolayca açılabiliyor ve sıkıca kilitlenerek sızdırma yapmıyor. Dolayısıyla ürünü çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Matara, sıcak ve soğuk içeceklerin sıcaklığını altı saate kadar etkili olarak koruyor. Ürünün pratik taşıma askısı sayesinde matarayı elinizde kolayca taşıyabilirsiniz. ''Çelik matara sağlıklı mı?'' sorusunu da açığa kavuşturalım. Çelik mataralar, kimyasalları tutmadıkları için sağlık için zararlı değil. Trendix Matara da sağlığa zararlı hiçbir madde içermiyor.

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10. Silikon tabanlı: Closca Paslanmaz Çelik Su Şişesi

Kampta ya da günlük kullanımda aldığınıza çok sevineceğiniz kullanışlı en iyi çelik mataralar ve markaları

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Closca Bottle Wave, özellikle su kullanımında plastik şişe atıklarının azaltılması için üretilmiş. Çevre dostu ve sürdürülebilir ürün, tekrar tekrar kullanılabildiği için çevreyi koruyor. Yenilikçi matara, paslanmaz çelikten elde ediliyor. Her türlü günlük aktivitenizde ve kampta ürünü yanınızda taşıyabilirsiniz. İçecekleri 24 saat boyunca soğuk ve 12 saat boyunca sıcak tutma özelliğine sahip. Ürünün patentli silikon çantası ile şişeyi sırt çantanıza, bavulunuza ve bisikletinize kolayca sabitleyebilirsiniz. Silikon tabanı tüm yüzeylerde iyi bir tutuş sağlıyor. BPA, ftalat ve diğer zehirli maddeleri içermiyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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