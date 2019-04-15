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"Kampüsanat" ile Hacettepe amfi duvarları tuvale dönüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesince kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenecek Kampüsanat etkinliğinde, amfi duvarları tuval, otobüs durakları tiyatro sahnesi olacak - Arkeolojik kazı alanı canlandırmasından söyleşilere, konserlerden çalıştaylara kadar birçok etkinliğin yer alacağı ve tüm Ankaralılara açık olacak Kampüsanat, 17-19 Nisan'da yapılacak

EDA ÖZDENER - Hacettepe Üniversitesince (HÜ) kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Kampüsanat" etkinliğiyle, amfi duvarları tuvale dönüşecek.

Bünyesindeki Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı ile birçok sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi, kampüsünde gerçekleştireceği kültürel ve sanatsal etkinlikleri tüm Başkentililere açarak bir ilki hayata geçirecek.

Ankaralıları 17-19 Nisan'da müzik, görsel sanatlar, felsefe, edebiyat, sinema ve dansla buluşturacak Kampüsanat etkinliği, arkeolojik kazılardan tiyatro gösterilerine, duvar boyamadan sanatçılarla söyleşilere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Amfi duvarlarının tuval, otobüs durağının tiyatro sahnesi olarak kullanılacağı Kampüsanat'ta, arkelolojik kazı alanı canlandırması da yapılacak.

- Etkinlik "Sanat Yürüyüşü" ile başlayacak

Sanatı salonların dışına çıkarmayı amaçlayan etkinlik, 17 Nisan Çarşamba günü Sanat Yürüyüşü ile başlayacak.

Antropoloji Bölümünce hazırlanan "Bir Sanat Aracı Olarak İnsan Bedeni" sergisinin açılışı ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sahneleyeceği "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunuyla devam edecek etkinlikte, "Joaquin Rodrigo'nun Ölümünün 20. Yılı Anma Konseri" de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kampüsanat kapsamında çeşitli konferanslar, video çalıştayları, film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler de gerçekleştirilecek.

- "Amaç tüm toplumu yararlandırmak"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, etkinliğin amacının "sanat ve kültürel yaşamla kampüsü birleştirmek ve bu birleşmeden toplumu yararlandırmak" olduğunu belirtti.

Özen, bu nedenle festivalin kapılarını sadece Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine değil tüm Ankaralılara açtıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hacattepe Üniversitesi Kampüsanat

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