"Kampüsanat" ile Hacettepe amfi duvarları tuvale dönüşecek

EDA ÖZDENER - Hacettepe Üniversitesince (HÜ) kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Kampüsanat" etkinliğiyle, amfi duvarları tuvale dönüşecek.

Bünyesindeki Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı ile birçok sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi, kampüsünde gerçekleştireceği kültürel ve sanatsal etkinlikleri tüm Başkentililere açarak bir ilki hayata geçirecek.

Ankaralıları 17-19 Nisan'da müzik, görsel sanatlar, felsefe, edebiyat, sinema ve dansla buluşturacak Kampüsanat etkinliği, arkeolojik kazılardan tiyatro gösterilerine, duvar boyamadan sanatçılarla söyleşilere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Amfi duvarlarının tuval, otobüs durağının tiyatro sahnesi olarak kullanılacağı Kampüsanat'ta, arkelolojik kazı alanı canlandırması da yapılacak.

- Etkinlik "Sanat Yürüyüşü" ile başlayacak

Sanatı salonların dışına çıkarmayı amaçlayan etkinlik, 17 Nisan Çarşamba günü Sanat Yürüyüşü ile başlayacak.

Antropoloji Bölümünce hazırlanan "Bir Sanat Aracı Olarak İnsan Bedeni" sergisinin açılışı ve Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sahneleyeceği "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunuyla devam edecek etkinlikte, "Joaquin Rodrigo'nun Ölümünün 20. Yılı Anma Konseri" de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.