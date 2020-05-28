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Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak? Kamu çalışanlarının iş başı yapacağı tarih açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 22:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada idari izinli sayılan kamu çalışanlarının iş başı yapacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak? Kamu çalışanlarının iş başı yapacağı tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, idari izinli sayılan kamu çalışanlarının 1 Haziran'da yeniden iş başı yapacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek.

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