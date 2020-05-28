Kamu çalışanları ne zaman iş başı yapacak? Kamu çalışanlarının iş başı yapacağı tarih açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, idari izinli sayılan kamu çalışanlarının 1 Haziran'da yeniden iş başı yapacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek.

