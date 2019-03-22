Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, ülke genelindeki 379 hastanede, iletişim tanıtım birimlerinin kurulduğunu söyledi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İletişim ve Tanıtım Birimleri Bölgesel Değerlendirme Toplantısı", Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Rahmi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ülke genelindeki 379 hastanede, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla iletişim tanıtım birimleri kurulması işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Bu çerçevede, düzenledikleri ilk toplantının 22 Mart'a denk gelmesinin de güzel bir tevafuk olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Tabiri caizse 'iletişimin bahar başlangıcını' Şanlıurfa'da, Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'ten gelen yönetici ve çalışanlarımızın da katılımıyla kutluyoruz. Amacımız, olumlu uygulamaların medyada olabildiğince yer alması. Gayemiz, Sayın Bakanımızın hedefleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmektir. Özellikle afet anlarında sağlık tesislerinin durumu hakkında genel müdürlüğe hızlı ve doğru bilgi verilmesi gerekiyor. Bu konuda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi ile irtibat halinde olmanızı ve en güncel bilgiyi anlık aktarmanızı istiyorum."

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan, Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sağlık tesislerinin sosyal medya ve basın sorumluları, çalışanları ile iletişim uzmanları katıldı.

