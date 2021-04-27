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Kamu kurumları açık olacak mı? Kamu kurumları kapandı mı? İşte tam kapanma kararları...

27.04.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarının son günlerde ani yükselişiyle beraber yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası kamu kurumları açık mı, kamu kurumaları açık olacak mı sorularının yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Peki Kamu kurumları açık olacak mı? Kamu kurumları kapandı mı? İşte tam kapanma kararları...

Kamu kurumları açık olacak mı? Kamu kurumları kapandı mı? İşte tam kapanma kararları...

Vaka sayılarının artışıyla birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Yayınlanan genelge sonrası vatandaşlar kamu kurumları açık mı, kamu kurumaları açık olacak mı sorularını merak etmeye başladı. Peki Kamu kurumları açık olacak mı?

KAMU KURUMLARI AÇIK OLACAK MI? KAMU KURUMLARI KAPANDI MI?

Kamu kurumlarının açık veya kapalı kalma durumu hakkında yayınlanan yeni genelgede bazı detaylar yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni ve güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla şu kurum ve kişiler yasaktan muaf sayılabilecek:

  1. TBMM üyeleri ve çalışanları,
  2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
  3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,
  4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Genelgede yine şu ifadeler yer aldı:

"Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50’sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde;

Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır."

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları hakkında ise kamu görevlilerinden şu şekilde bahsedildi:

"Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır."

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