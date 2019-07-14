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KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI BAŞLADI (Ek röportajlar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın A Grubu ve Öğretmenlik sınavı çoklu oturumlar şeklinde başladı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın A Grubu ve Öğretmenlik sınavı çoklu oturumlar şeklinde başladı. ÖSYM'nin sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması talimatı nedeniyle bazı adaylar geç kaldı.

KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu için 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday başvurdu. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar, Merkez Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda da adaylar Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aramadan geçirildi. ÖSYM'nin belirlediği yasaklar kapsamında kolye ile gelenlerden bunları çıkararak, dışarıdaki emanetçilere veya yakınlarına bırakması istendi. Okulda kapılar saat 10.00'da kapandı. Kapının kapanmasından 2 dakika sonra koşarak gelen genç kız, tüm çabalarına rağmen içeri giremedi. Sınava giremeyen aday okuldan ayrıldı. Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyeceği ifade edildi. Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınıyor. Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak ve 2 yıl süreyle geçerli olacak.

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