Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı porselen yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
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