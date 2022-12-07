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Kamyon ile tırın korkunç kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 1 yaralı

07.12.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da akşam saatlerine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesiyle gerçekleşti. Kafa kafaya çarpışanlar tır ve kamyonun sürücüleri olay yerinde yaşamını yitirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile tırın korkunç kazası! Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyon ile tır kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 16.15 sıralarında Ereğli-Konya karayolunun 10. kilometresi yakınları Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Konya istikametine seyir halinde olan İlyas Tufan idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İsmail Aylıdere yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

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KAMYONDAKİ BİR KİŞİ KURTULDU

Kaza sırasında Konya’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki tır da kaza yapan diğer tırın dorsesine yandan çarptı. Kamyon sürücüsü İsmail Aylıdere ile 26 plakalı tırın sürücüsü İlyas Tufan olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı. Kaza yapan tırın dorsesine çarpan tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyon ve tırın kabininde hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenleri araçlardan çıkarıldı. Kamyonda yaralanan yolcu ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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