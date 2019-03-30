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Kamyon şoförü başından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen tartışmada bir kişi silahla başından vurularak ağır yaralandı.Olay, saat 12.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi.

Kamyon şoförü başından vuruldu

Samsun’da meydana gelen tartışmada bir kişi silahla başından vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nakliye işi yapan şüpheli U.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kamyon şoförü Murat Kaplan’ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaça şüpheliyi yakalamak için çalışması başlattı.

Kamyon şoförü başından vuruldu

Kamyon şoförü başından vuruldu

Kamyon şoförü başından vuruldu

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