Kamyoncular Dernek Başkan Yardımcısı, ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Hal Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Uğur Taş (56), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Taş'ın bir süredir göğüs bölgesinde yaşadığı ağrıdan şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Hal Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Uğur Taş'tan geçen cumartesi gününden beri haber alamayan arkadaşları, bugün kontrol etmek için tek başına yaşadığı eve gitti. Zili çalmalarına rağmen cevap alamayan arkadaşları, kapıyı kırıp girdikleri dairede, Uğur Taş'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğur Taş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Arkadaşları, Uğur Taş'ın bir süredir göğüs bölgesindeki ağrıdan şikâyetçi olduğunu belirtti. İncelemelerin ardından Taş'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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