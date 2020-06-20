Kamyonet bir anda alev aldı, ölümden saniyelerle kurtuldular

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

CAN HAVLİ İLE DIŞARI ÇIKTILAR

Sürücüsü tarafından iş yeri önüne park edilmek istenen kamyonet, bir anda alev aldı. Alevlerle birlikte araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü ve araçtakiler, can havli ile kendilerini dışarı attı. Sürücü ve çevredekilerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR ANDA ATEŞ ÇIKTI"

Yangını söndüren esnaf Nimetullah Deveci, “Kamyonetin sürücüsü müşterimdi. İş yerinde alışveriş yaptıktan sonra kamyonetine binip çalıştırdığı anda bir anda aracın önünden ateş çıktı. Bende hemen iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdüm” dedi.

(İHA)

