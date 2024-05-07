Son dakika | Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada flaş gelişme

Son dakika haberi: İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerden, Şükrü Sağlam’ın (71) çiftçi, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen’in (44) ev kadını, Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam’ın (18) lise öğrencisi oldukları belirtildi.
(AA-DHA)