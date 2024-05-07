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  4. Son dakika | Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada flaş gelişme

Son dakika | Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada flaş gelişme

07.05.2024 14:59
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Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamına mal olan feci kazayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Minibüsle çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.

Son dakika | Feci olayda 9 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'teki kazada flaş gelişme

Son dakika haberi: İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

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6’SI KIZ ÖĞRENCİ, 2’Sİ EV KADINI

Kazada hayatını kaybedenlerden, Şükrü Sağlam’ın (71) çiftçi, Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen’in (44) ev kadını, Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam’ın (18) lise öğrencisi oldukları belirtildi.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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