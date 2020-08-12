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Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 08:28 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonet, evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halit Can P. idaresindeki kamyonet Rasim Dokur Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı, sürücü araçta sıkıştı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Peküz ve yanındaki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonetin ön kısmında hasar oluşurken, kazanın yola dökülen yağdan dolayı meydana geldiği iddia edildi

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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