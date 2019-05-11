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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 02:44 | Son Güncelleme

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Salihli kara yolunun 20. kilometresindeki Kılavuzlar Mahallesi mevkisinde, Ramazan Çetin'in kullandığı 45 BA 832 plakalı kamyonet karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 PU 217 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan amca çocukları Mutlu Demirer (19) ve Süleyman Demirer (17) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların kask kullanmadıkları için başlarından ağır şekilde darbe aldıkları öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından göz altına alınan kamyonet sürücüsü Çetin, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2 Ağır Yaralı Demirci Demirci - Salihli karayolu Manisa

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