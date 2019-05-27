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Kamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada Kemal Özmutlu öldü (46), 2 kişi yaralandı.

Kamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada Kemal Özmutlu öldü (46), 2 kişi yaralandı.
Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Nejat Ongun'un kullandığı mutfak eşyası taşıyan 34 VHU 17 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Kemal özmutlu, olay yerinde ölürken, sürücü Nejat Ongun ile Atakan Atalay yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Kemal Özmutlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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