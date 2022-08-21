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  4. Kamyonet üzerinde disko! Sosyal medyada büyük tepki çekti: Faturası ağır oldu

Kamyonet üzerinde disko! Sosyal medyada büyük tepki çekti: Faturası ağır oldu

21.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çekilen ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çeken görüntülerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentte eğlencenin dozunu kaçırarak kamyonetin üzerini açık diskoya çeviren sürücüye 2 bin 215 TL para cezası verilirken araç da trafikten 15 gün sureyle men edildi.

Kamyonet üzerinde disko! Sosyal medyada büyük tepki çekti: Faturası ağır oldu

Akılalmaz olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerine kamyonet ile gelen gençler, adeta kamyonetin üzerini açık diskoya çevirdi. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler, yüksek müzik eşliğinde seyir halindeki araç üzerinde dans ederek eğlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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FATURASI AĞIR OLDU

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın peşine duştu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’den elde edilen görüntülerden yola çıkan ekipler araç plakasını belirledi. Çok geçmeden ulaşılan sürücü ise o saatlerde asker eğlencesi yaptıklarını beyan etti. Şahsa çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 215 TL para cezası verilirken araç da trafikten 15 gün sureyle men edildi. (İHA)

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antalya
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