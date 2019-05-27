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Kamyonetin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin altında kalan tarım aracının sürücüsü Ahmet Zaran (68) yaşamını yitirdi.

Kamyonetin altında can verdi

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin altında kalan tarım aracının sürücüsü Ahmet Zaran (68) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Şarkikaraağaç Sanayi kavşağında meydana geldi. Salih Ö.'nün (47) kullandığı 07 BKU 08 plakalı kamyonet, Ahmet Zaran'ın kullandığı 'patpat' adıyla bilinen tescilsiz tarım aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Ahmet Zaran yola savrularak kamyonetin altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aracın altındaki Ahmet Zaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Zaran'ın cenazesi incelemenin ardından Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kamyonet sürücüsü Salih Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kamyonetin altında can verdiKamyonetin altında can verdiKamyonetin altında can verdi

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