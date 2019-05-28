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Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'da, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarptığı emekli doktor Veli Demir (64) için ikindi vakti, evinin bulunduğu Salihli ilçesindeki Küçük İmam Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'da, yolun karşısına geçmek isterken, kamyonetin çarptığı emekli doktor Veli Demir (64) için ikindi vakti, evinin bulunduğu Salihli ilçesindeki Küçük İmam Camii'nde cenaze namazı kılındı. 2 çocuk babası Demir'in cenazesine; Salihli İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy ile Demir'in meslektaşları, sağlık çalışanları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Veli Demir'in cenazesi, Salihli Asri Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)Kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü (2)

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