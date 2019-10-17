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Kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:19 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.Çanakkale’den İzmir istikametine gitmekte olan Seyfi Durukan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.
Çanakkale’den İzmir istikametine gitmekte olan Seyfi Durukan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Durukan için Ayvacık Belediyesi ilk müdahale ekibi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza alanına çağrılan 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle kurtarılan sürücü Durukan ağır yaralandı.
Sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu da bir süreliğine trafiğe kapandı.
Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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