HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran cinayet! Birlikte yaşadığı eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran cinayet! Birlikte yaşadığı eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

16.04.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Birgül Alamur (39), boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşi Veysel Dörkozan'ı (44) bıçaklayarak öldürdü. Suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim olan Alamur, polisteki ilk ifadesinde, eski eşi ile eskiden bu yana aralarında kavga olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Kan donduran cinayet! Birlikte yaşadığı eski kocasını bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503'üncü Sokak'taki Nur Apartmanı'nda meydana geldi. Birgül Alamur ile 9 yıl önce boşandığı ve hala birlikte yaşamaya devam ettiği Veysel Dörtkozan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alamur, tartışmanın ardından kızları M.D.'nin (19) de evde bulunduğu sırada Veysel Dörtkozan'a önce keserle vurdu, ardından bıçakladı. Alamur, daha sonra suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

143736_ANKARANIN-ALTINDAG-ILCESINDE-9-YIL-ONC

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dörtkazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dörkozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Veysel Dörtkozan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Veysel Dörtkozan'ın ayrıca 3 ay önce eski eşini bıçakla yaraladığı, ancak Alamur'un şikayetçi olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan Birgül Alamur, polisteki ilk ifadesinde, eski eşi ile eskiden bu yana aralarında kavga olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

143737_ANKARANIN-ALTINDAG-ILCESINDE-9-YIL-ONC

Birgül Alamur ile Veysel Dörtkozan'ın komşusu Ertuğrul Gazi Çoşkun (26), "Yıllar önce boşanmışlardı kendileri. Adam zaten sürekli evde kalıyordu. Eşini darp ediyordu. Birkaç ay önce kadını bıçaklamıştı. Dün gece de 03.00 sırlarında doğru bir darp olayları olmuş. Kadın da bu sefer kocasını bıçaklamış. Kadın kendini korumak için yapmış" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndüŞiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndü
Eski eşini ve kızını katletmişti! Vahşetin detayları ortaya çıktıEski eşini ve kızını katletmişti! Vahşetin detayları ortaya çıktı
ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! 17 - 23 Nisan 2024 Şok Haftanın İndirimleriŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! 17 - 23 Nisan 2024 Şok Haftanın İndirimleri
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
En Çok Okunan Haberler
Lokanta ve kafelerde KDV zammı yolda!

Lokanta ve kafelerde KDV zammı yolda!

Ayhan Bora Kaplan'ı mahkemede sinirlendiren iddia

Ayhan Bora Kaplan'ı mahkemede sinirlendiren iddia

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

'AK Parti'deki o ekip kalkışma yapmaya kalktı!' Seçim sonuçları sonrası Ali İhsan Yavuz yeniden gündem oldu

'AK Parti'deki o ekip kalkışma yapmaya kalktı!' Seçim sonuçları sonrası Ali İhsan Yavuz yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'fotoğraf' polemiği! CHP'liler 'İmamoğlu' için önerge verdi

İstanbul'da 'fotoğraf' polemiği! CHP'liler 'İmamoğlu' için önerge verdi

Şiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndü

Şiddetli yağış o ülkeyi esir aldı! Havalimanı adeta göle döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.