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Kan donduran cinayet! Borç yüzünden dayısını tüfekle vurarak öldürdü

27.09.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir kişi, borç meselesi yüzünden tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldürdü.

Kan donduran cinayet! Borç yüzünden dayısını tüfekle vurarak öldürdü

Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erol Arı ile borçlu olduğu yeğeni C.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G., yanındaki tüfekle dayısı Erol Arı’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Arı’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Buradaki işlemlerden sonrası cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Arı, Mamak’taki Ortaköy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Arı’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan C.G. ise adliyeye sevk edildi. (İHA)

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cinayet Ankara

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