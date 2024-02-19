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  4. Kan donduran cinayet! Boynundan tek kurşunla vurarak katletti

Kan donduran cinayet! Boynundan tek kurşunla vurarak katletti

19.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 2 çocuk annesi Banu Uzun (40), 2 yıl önce ayrıldığı eşi E.A. tarafından tabancayla öldürüldü. Olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kan donduran cinayet! Boynundan tek kurşunla vurarak katletti

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbar sağlık ve Manavgat Emniyet İlçe Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak bir apartmanın zemin kat dairesine giren ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Uzun’un cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

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AYRILDIĞI İKİNCİ EŞİ VURMUŞ

Banu Uzun’un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı ikinci eşi E.A., olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cadde üzerinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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