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Kan donduran cinayet! Cansız bedeni buzdolabında bulundu

29.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden 5 günden bu yana haber alınamayan kişinin evine kapısı kırılarak girildi. Eve giren görevliler kayıp yaşlı adamın cansız bedenini buzdolabının içinde battaniyeye sarılı olarak buldu.

Kan donduran cinayet! Cansız bedeni buzdolabında bulundu

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan İsmail Özbek'den (63) uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, evden kötü kokuların gelmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen dairede ekipler, kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

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Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı. (İHA)

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cinayet Balıkesir

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