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Kan donduran cinayet! Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını vahşice katletti

22.04.2024 15:10
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Küçükçekmece'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Kazakistanlı Nurali Tamazov, evinde misafir olarak kaldığı arkadaşı İrfan Kapsızlar'ı (56) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Rusya'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ekipleri Kapsızlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Defalarca bıçaklanan Kapsızlar'ın yüzünün tanınmaz halde olduğu, evin duvarlarının ise kan izleri olduğu belirtildi.

Kan donduran cinayet! Evinde misafir olarak kaldığı arkadaşını vahşice katletti

Kazakistan uyruklu Nurali Tamazov, deri ve kürk ticareti yapan İrfan Kapsızlar'dan yurt dışında satmak için ürün alıyordu. İddiaya göre, bir süre konaklama problemi yaşayan Tamazov, yanlız yaşayan arkadaşı Kapsızlar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde misafir olarak kalmaya başladı. Yaklaşık 10 gün Kapsızlar'ın evinde kalan Tamazov, 16 Nisan Çarşamba günü geç saatlerde eve geldi. Nurali Tamazov, yatak odasında bulunan 3 çocuk babası Kapsızlar'a bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kapsızlar kanlar içinde kalırken, Tamazov valizini de alarak sabah erken saatlerde havalimanına gitti. Havalimanından da Moskova'ya kaçtığı öne sürülen şüpheli, ortak tanıdıkları olan bir otel çalışanını telefonla arayarak Kapsızlar'ı öldürdüğünü itiraf etti. Otel çalışanı telefon konuşmasının ardından durumu Kapsızlar'ın yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapının kilidini kırarak içeriye girdikten sonra Kapsızlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Kapsızlar'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Kapsızlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Kapsızlar'ın cenazesi Memleketi Tekirdağ'da defnedildi.

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"CANİCE KATLEDİYOR"

İrfan Kapsızlar'ın aile dostu Erdinç Gündoğdu, “Bu şahıs, Kazakistan vatandaşı, canice katlediyor. Göğsünde ve kollarının çeşitli bölümlerine bıçak saplanmış ve yüzü tanınmayacak bir şekilde. Olayı işledikten sonra sabaha karşı valizini alıp havalimanına gidiyor, havalimanından biletini alıp Moskova’ya uçuyor. Moskova’ya uçtuktan sonra oradan eski çalıştığı kargonun olduğu yerdeki oteli arıyor ve ‘ben İrfan’ı öldürdüm’ diyor. Oradan da işte ‘haber edin İrfan’ın evine gidip baksınlar’ diye söylüyor. Polisler bu esnada oraya gitmişler. Çilingir çağırıyorlar kapıyı açıyorlar ve bu vahşetle karşı karşıya geliyorlar. Yani bizim istediğimiz katilin yakalanıp Türk adaletine teslim edilmesi"dedi.

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"NEDEN YAPILDIĞINA AKIL SIR ERDİREMİYORUZ"

Kapsızlar'ın yeğeni Erkan Avcı ise, “Ben içeri girdiğimde merhumun giriş kapısının arkasında yatılı bir şekilde olduğunu gördüm ama bana sadece yüzünü gösterdiler, bedenini göremedim. Vahşi bir şekilde katledildiğini gördüm, böyle bir ölümü hiç kimsenin haketttiğine inanmıyorum. Olayın yatak odasında olduğunu tahmin ediyorum, kanın en büyük bölümü yatağın üstündeydi. Duvarlarda kan izleri gördüm. Olayın neden yapıldığına akıl sır erdiremiyoruz" dedi.

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"BUNU YAPAN BİR İNSAN OLAMAZ"

Kapsızlar'ın abisi Süleyman Kapsızlar, “Evinde ölü bulundu. Saat gece 21.30’da bize haber geldi, ölmüş diye. Gittik, gördük. Ço kötüydü. Bunu yapan bir insan olamaz, gerçekten anlatılacak gibi değil. Kazakistan’lı olduğunu öğrendik. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz"dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Küçükçekmece
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