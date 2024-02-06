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  4. Kan donduran cinayet: Evinin önünde katletti! Yasak aşk detayı dikkat çekti

Kan donduran cinayet: Evinin önünde katletti! Yasak aşk detayı dikkat çekti

06.02.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Samsun'da Muradiye Terzi (31), gönül ilişkisi yaşadığı M.D. (43) tarafından evinin önünde tabanca ile vurularak öldürüldü. Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet: Evinin önünde katletti! Yasak aşk detayı dikkat çekti

Dehşete düşüren olay, Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

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İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti.

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Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi. Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.

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Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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