Kan donduran cinayette karar çıktı! Çocuğunun gözü önünde çekiçle öldürülmüştü!

Olay, 17 Ekim 2022 yılında İstanbul Maltepe'de alzheimer hastası annesine bakmak için, yatılı bakıcı bir çocuk annesi Nursel Bircan'la (39, ) Kamil Hakan Karabulut'un (58) tartışmasıyla başlamıştı. Kamil Hakan Karabulut'un tartışmanın büyümesiyle Bircan'ı, çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü davada karar çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

''BEN SALDIRGAN AGRESİF BİR İNSAN DEĞİLİM''

Sanık Karabulut, duruşmada, “Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” diyerek kendini savundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet son kararı verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





