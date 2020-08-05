Kan donduran görüntüler! Ankara'da bakıcı şiddeti

Olay, 1 Ağustos'ta Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'da bulunan Hediye Canefe'nin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., çeşitli ilan sayfalarına bakıcı ilanı verdi. Antalya'dan ilanı görerek aileye ulaşan R.K. kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyerek, yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K.'nın teklifi kabul etmesi üzerine R K., Antalya'dan Ankara'ya gelerek yaşlı kadına bakmaya başladı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Teyzesinin yaşadığı siteye yakın bir yerde oturan Oğuz Ö., daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın Canefe'ye şiddette bulunduğunu gördü. Görüntüde, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına bardakla yemek yedirdiği sırada tokat attığı, yine bardakla ağzına vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Şükran K. hakkında soruşturma başlatıldı.

'POLİSLER KAMERA KAYITLARINI GÖRÜNCE AĞLADI' Teyzesinin İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K., "Teyzem 4 yıldır yatalak. Öncelikle bakım evleri gibi yerlerde konuya çözüm aradık, sonra en iyi bakımın evde olduğunu düşündüğümüz için bu süreci bakıcılar ile götürdük. Bakıcıların bilgileri dahilinde evde kamera ile izleniyorlardı. 2 Ağustos'tan bir hafta önce yeni başlayan bir Türk bakıcımız vardı R.K., Antalya'da yaşıyordu. İlanlardan kendisi ile irtibat kurduk. Kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyledi. 2 Ağustos'tan 2 gün önce kamera kayıtlarından teyzemize şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Gece vaktiydi. Ağabeyim 'polise gidelim' dedi. Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladılar. Polisler ile beraber eve gittik. Polisler bakıcıyı gözaltına aldı. Bakıcı, hakkında şikayet olduğunu duyunca inkar etti. Bir hukuki süreç başladı" dedi. Türkiye koşullarında maddi imkanları olmayan, bakıma ihtiyaç duyan insanların bulunduğunu söyleyen Şükran K., "Yaşlılarımıza neler yapılması gereken konularda birtakım adımlar atılmasını istiyoruz. Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Kendisi çok naif, karıncayı bile incitmemiş bir insan. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil. Bu şekilde bakılan ve şiddet gören yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Yaşlılarımız için bakıcıların, örneğin sağlık kontrollerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.