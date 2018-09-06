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Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 03:21 | Son Güncelleme

KKTC'deki sır cinayet çözüldü. Zehra Sorver evinde boğularak öldürüldükten sonra yüzüne tuz ruhu döküldü. Eşi Levent Sorver "Hırsızlar öldürdü" dedi. Şüpheler artınca 17 yaşındaki oğlu suçu üstlendi. Gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Zehra Sorver'in tırnaklarında eşinin DNA'sı bulundu. Levent Sorver'e 35 yıl, suçu üstlenen oğluna ise 14 ay hapis cezası verildi.

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Lefkoşa Alayköy’de yaşayan 43 yaşındaki Zehra Sorver, geçen sene vahşi bir cinayete kurban gitti. Cinayet sonrası polisi arayan eşi Levent Sorver, eve geldiğinde eşini evin dolabında ölü bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisin incelemesinde de boynunda morluklar olan genç kadının, önce boğulup ardından ağzına ve yüzüne tuz ruhu döküldüğü belirlendi.

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; polise ifade veren Levent Sorver ise eşinin ziynet eşyalarının evde olmadığını belirterek, cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini belirtti. Ancak bir süre sonra çiftin komşuları, öldürülen kadının sürekli eşi ile tartıştığını, Levent Sorver’in de zaman zaman evi terk ettiğini polise ihbar ettiler.

ANNESİNİ KENDİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bunun üzerine polisin şüphesi Levent Sorver üzerinde yoğunlaştı. Polisin, kocayı şüpheli görmesiyle ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftin 17 yaşındaki oğlu polise giderek annesini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla Zehra Sorver’in tırnaklarında ve boğazında eşi Levent Sorver’in DNA kalıntılarına ulaşıldığı belirlendi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, AĞZINA VE VÜCUDUNA TUZ RUHU DÖKTÜ!

Rapora göre eşini boğarak öldüren cani kocanın, daha sonra tuz ruhunu eşinin ağzına ve vücuduna döktüğü tespit edildi.

KATİL EŞE 35 YIL OĞLUNA 14 AY HAPİS

Dün görülen karar duruşmasında da raporu dikkate alan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, eşi ile telefonda 8 dakika boyunca tartıştıktan sonra eve gelip eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Ailenin ise Mersin’den KKTC’ye yıllar önce göç ettiği belirlendi.

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