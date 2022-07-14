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  4. Kan donduran kadın cinayetinde dehşete düşüren detay! "Eve git, anneni sakinleştir"

Kan donduran kadın cinayetinde dehşete düşüren detay! "Eve git, anneni sakinleştir"

14.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde gerçekleşen korkunç kadın cinayeti ile ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 38 yaşındaki Kader Değirmen’in, eşi H. D. tarafından öldürüldüğü belirlenmişti. H.D.’nin kendisini durduran ekiplere kardeşi A.D.’nin kimliğini verdiği ortaya çıkmıştı. H.D.’nin olayın ardından oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği, eve giden oğlunun, annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Kan donduran kadın cinayetinde dehşete düşüren detay! "Eve git, anneni sakinleştir"

Kan donduran cinayet, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen, oğlu tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kader Değirmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi H. D. tarafından öldürüldüğü saptandı. H.D.'nin, kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.

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KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Polis, H. D.'yi 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu. Gözaltına alınan H. D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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OLAY SONRASI OĞLUNU ARAMIŞ

Öte yandan, şüpheli H. D.'nin olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden talihsiz genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan H. D. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti İzmir Buca
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