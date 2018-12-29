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Kan donduran olay! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 23:49 | Son Güncelleme

Konya'da bir kişi ağabeyini öldürüp tuvalete gömdüğünü iddia ederek polise teslim oldu.

Kan donduran olay! Abisini öldürüp tuvalete gömdü

Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan Mustafa P. (26), Karaman otogarındaki polis noktasına giderek ağabeyi Duran P.'yi (33) öldürdüğünü ve Konya'nın Karapınar ilçesindeki evinin tuvaletine gömdüğünü söyledi.

Bunun üzerine polis ekiplerince jandarmaya bilgi verildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslik Mahallesi'nde Duran P.'ye ait evde cesedi buldu. Mustafa P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Duran P.’nin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Konya cinayet

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