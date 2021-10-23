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Kan donduran olay! Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

23.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus boksör Ilya Medvedev arkadaşını öldüren boz ayıyla dakikalarca dövüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan boksörün durumunun ağır olduğu belirtilirken ayının aldığı kurşunlara rağmen uzun bir süre saldırmaya devam ettiği belirtildi.

Kan donduran olay! Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

23 yaşındaki Ilya Medvedev, Rusya'daki Irtysh Nehri'nde bir balık avı gezisindeyken, 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı.
Ayı tarafından çabucak hırpalanan Dudnik orada hayatını kaybetti.

Ayı daha sonra Medvedev'e saldırdı. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı.

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''KURŞUNLARA RAĞMEN AYI HALA SALDIRIYORDU''

Çabaları sonuçsuz kalan genç adamın çığlıklarını duyan başka bir balıkçı olay yerine geldiğinde karşılaştığı korkunç manzarayı şöyle anlattı: ''Teknemle balık avlamak için Irtysh Nehri'ndeydim. Çığlık sesleri tüm alanda yankılanıyordu. Hemen sese doğru yöneldim. Ayıyla boğuşan kanlar içinde kalmış genç bir adam vardı. Arkadaşım Dudnik'in yerde yattığını gördüm. Korkunç bir manzaraydı. Ayı aldığı kurşunlara rağmen hala saldırıyordu. Ilya'nın silahı düştü bıçakla saldırmaya başladı. Sonunda boksör ayıyı öldürdü ama ağır yaralar aldı. Onu hemen tekneye taşıdım ve ne yakın hastaneye götürdüm.''

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Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluştu ve durumu ağır. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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