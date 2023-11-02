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Kan donduran olay! Boşanma davasına dakikalar kala eşini adliye bahçesinde öldürdü

02.11.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran olay! Boşanma davasına dakikalar kala eşini adliye bahçesinde öldürdü

İzmir'in Seferihisar Adliyesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti. Alaattin Keçkin, bu sabah, boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin'i adliye bahçesinde bıçakla yaraladı.

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TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin'i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Alaattin Keçkin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)


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