HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Kayınvalidesini öldürdü, 3 yaşındaki çocuğunu yaraladı

Kan donduran olay! Kayınvalidesini öldürdü, 3 yaşındaki çocuğunu yaraladı

05.08.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı damadı Aydın A. (33) tarafından tabancayla vurulan Sultan Duran (59) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yerden seken kurşunun isabet ettiği Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A. ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay! Kayınvalidesini öldürdü, 3 yaşındaki çocuğunu yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastane otoparkında silahlı saldırı! Baba ile oğlu yaralandıHastane otoparkında silahlı saldırı! Baba ile oğlu yaralandı

SEKEN KURŞUNLARDAN BİRİ 3 YAŞINDAKİ OĞLUNA İSABET ETTİ

Aydın A. boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Aydın A. ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın A. yanında bulunan tabancayla kayınvalidesinin üzerine rastgele ateş etti. Yerden seken kurşunlardan biri de Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A.'nın yüzüne isabet etti. Göğsünden vurulan Sultan Duran ile Atalay A. yaralanırken, Aydın A. olayın ardından evden kaçarak uzaklaştı.

d537e967-0a32-481d-88c0-302b44ed300c

KAYINVALİDESİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Sultan Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Atalay A.'nın hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA/İHA)

Kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüKan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedimGurbetçi itfaiyeci, bavulunu kapıp afet bölgesine geldi: Sözün bittiği yerdeyiz, ben böyle bir şey görmedim
Mucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtulduMucize! Ağaç kovuğuna girerek kurtuldu
Genç çiftin ölümden döndüğü feci anlar saniye saniye kameradaGenç çiftin ölümden döndüğü feci anlar saniye saniye kamerada
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Muğla'daki yangınlarla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Muğla'daki yangınlarla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Köyceğiz'deki çiftliğinden paylaştı! "Van ve Hakkari için..."

Köyceğiz'deki çiftliğinden paylaştı! "Van ve Hakkari için..."

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.