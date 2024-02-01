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Kan donduran olay! Polis aracından yola atlayan kadın, otobüsün altında kalarak can verdi

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Ankara’da seyir halindeki polis aracından atlayan kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Görgü tanığı Yaşar Tarakçı, “Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve ’Anne’ diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu” diye konuştu. İşte detaylar...

Kan donduran olay! Polis aracından yola atlayan kadın, otobüsün altında kalarak can verdi

Dehşete düşüren olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güllü Alkan aile içi şiddet nedeniyle çocuklarıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu. Alkan, ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirildi. Polis aracı seyir halindeyken iddiaya göre Alkan, aracın arka kapısını açarak kendisini aniden yola attı. Bu esnada arkadan gelen 297 numaralı hat otobüsü Alkan’a çarptı. Alkan, otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Görgü tanığı Yaşar Tarakçı, “Otobüsün altında kaldı. Bağırsakları ve komple organları dışarı çıktı. Herhalde psikolojisi bozuktu. Kızı taksiden indi ve ’Anne’ diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu” diye konuştu.

Görgü tanığı Salih Karaköse ise, “Arkada duran ticari taksideki bayan ‘Anne’ diye bağırıyordu. O anda otobüs durdu ve otobüsün arka tekerinin orada olduğunu gördük” dedi.

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Alkan’ın cenazesi, memleketi Kızılcahamam’ın Kurumcu köyünde defnedildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otobüs polis aracı
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