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Kan donduran olay! Yayla evi kiralamak için gitti, kuyuda cesedi bulundu

09.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (50), kuyuda cesedi bulundu. Keskin'in içerisinde az miktarda su bulunan kuyudaki cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kan donduran olay! Yayla evi kiralamak için gitti, kuyuda cesedi bulundu

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kuyudan çıkarılan Keskin'in cenazesi, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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