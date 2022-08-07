Kan donduran ölüm anının görüntüleri ortaya çıktı! 'Çantadaki altın' detayı dikkat çekti

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mersin’de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi (29) arayarak kendisini Mersin’e gelip almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşinden uçak bileti almasını istedi.

UÇUŞ YAPACAĞI GÜN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞİ DUŞTA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin’de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin’e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söyledi. Şakir D., ablasının sürekli “Çocuklarım orada kaldı” diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığını söyledi.

DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Kadının kol çantasında da bir miktar altın olduğu ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI KARDEŞ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kadının şüpheli şekilde düştüğünü tespit eden Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kardeşi Şakir D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

