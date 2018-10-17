Kan donduran sözler! 'Oğlum tecavüzcüydü, iyi ki öldü'

Fransız Alpleri'nde kaza kurşununa kurban giden İngiliz bisikletçinin ailesi açıklamalarda bulundu. Oğlunun ölmesi karşısında hiç üzülmediğini söyleyen aile, açıklamalarıyla dünyanın gündemine oturdu. Mark Thomas Sutton'un ölümünden memnun olan tek kişi annesi değildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kız kardeşi de, abisinin ölümünün kendisini sevdindirdiğini söyleyerek 'Abim tecavüzcüydü. Ölmesine çok seviniyorum.' dedi.

Kazara öldürülen bisikletçinin ailesinden zehir zemberek sözler

1 / 5 Fransız Alpleri'nde kaza kurşunu kurbanı olan 34 yaşındaki İngiliz bisikletçi Mark Sutton'un annesi, oğlunun ölümü ile ilgili şoke eden sözler söyledi.

2 / 5 Oğlunun bir kadını defalarca tecavüz ettiğini söyleyen anne, oğlunun öldürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Mark'ın ölümünden mutluluk duyan tek aile ferdi anne Katrina değil.

3 / 5 Mark'ın annesi, oğlunun Facebook sayfasına "Umarım cehennemi boylamışsındır Mark Thomas Sutton" notunu yazarken; kız kardeşi de, abisinin bir tecavüzcü olduğunu ve ölümünün kendisini sevindirdiğini söyledi.

4 / 5 Mark Sutton, geçtiğimiz cumartesi günü Fransız Alpleri'nde bisiklet sürerken 22 yaşındaki bir avcının kaza kurşununa kurban gitmişti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Mark'ın ölümü hakkında Fransız yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtti. Olay anında Mark'ın oldukça parlak bir kıyafet giydiği ve kolayca fark edilebilir olduğu aktarıldı.