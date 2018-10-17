Kan donduran sözler! 'Oğlum tecavüzcüydü, iyi ki öldü'

Fransız Alpleri'nde kaza kurşununa kurban giden İngiliz bisikletçinin ailesi açıklamalarda bulundu. Oğlunun ölmesi karşısında hiç üzülmediğini söyleyen aile, açıklamalarıyla dünyanın gündemine oturdu. Mark Thomas Sutton'un ölümünden memnun olan tek kişi annesi değildi. Konu ile ilgili açıklama yapan kız kardeşi de, abisinin ölümünün kendisini sevdindirdiğini söyleyerek 'Abim tecavüzcüydü. Ölmesine çok seviniyorum.' dedi.
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