HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

16.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 2 çocuk annesi N.Ç. (36), çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken, komşusu M.K. (34) tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar duyurdu! 3 ayda 7.7 milyon tona ulaştıBakan Akar duyurdu! 3 ayda 7.7 milyon tona ulaştı
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Bakan Koca, yaralıların son durumunu açıkladıBakan Koca, yaralıların son durumunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.