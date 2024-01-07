HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Kan donduran vahşet! 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

07.01.2024 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Cinayetten 24 yıl cezaevinde yatıp 8 ay önce çıkan Murat Biçer (45), 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) satırla öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Dehşete düşüren olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Biçer, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi de alıp kaçtı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KIZ KARDEŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, kocasının öldürdüğü Serap Biçer’in kardeşi Sultan Biçer’in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer’in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı bilgisi alındı.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli Murat Biçer’in yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

(DHA-İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oluyor! Erdoğan açıklıyorAK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oluyor! Erdoğan açıklıyor
Erdoğan ziyaret etmişti! Eski AK Parti Milletvekili hayatını kaybettiErdoğan ziyaret etmişti! Eski AK Parti Milletvekili hayatını kaybetti
Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum! Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
En Çok Okunan Haberler
Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum!

Kara bulutlar kenti kapladı, sosyal medyada gündem oldu: Dışarı çıkmaya korkuyorum!

AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oluyor! Erdoğan açıklıyor

AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oluyor! Erdoğan açıklıyor

Nureddin Nebati, '200 bin TL ve belediye' iddiasına ateş püskürdü

Nureddin Nebati, '200 bin TL ve belediye' iddiasına ateş püskürdü

Sözleri sonrası erotik pozları gündeme geldi

Sözleri sonrası erotik pozları gündeme geldi

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu

Erdoğan ziyaret etmişti! Eski AK Parti Milletvekili hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Eski AK Parti Milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.