Kan donduran vahşet! 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Dehşete düşüren olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici cinayetinden 24 yıl hapis yatıp, 8 ay önce çıkan Murat Biçer, anlaşmazlık yaşadığı 7 aylık hamile eşi Serap Biçer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Biçer, evdeki satırla 7 aylık hamile eşini öldürdü. Biçer, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.’yi de alıp kaçtı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KIZ KARDEŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, kocasının öldürdüğü Serap Biçer’in kardeşi Sultan Biçer’in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer’in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı bilgisi alındı.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli Murat Biçer’in yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

(DHA-İHA)





