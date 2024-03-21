HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

21.03.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İbrahim Halil Öztunç, sokakta tartıştığı babası Hüseyin Öztunç'u (58) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Öztunç, polis tarafından yakalandı.

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Mızar Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztunç ile babası Hüseyin Öztunç arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Öztunç, yanındaki bıçakla babasını bıçakladı.

TARTISTIGI-BABASINI-SOKAKTA-BICAKLAYARAK_29276 (1)

Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Hüseyin Öztunç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Öztunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TARTISTIGI-BABASINI-SOKAKTA-BICAKLAYARAK_29276 (2)

Olayın ardından kaçmaya çalışan İbrahim Halil Öztunç, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'ye tepki: "Paranın nereden geldiği nereye gittiği belli değil"CHP'ye tepki: "Paranın nereden geldiği nereye gittiği belli değil"
'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
İki çocuğunu boğarak öldürdü, başlarına bu notu bıraktıİki çocuğunu boğarak öldürdü, başlarına bu notu bıraktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden dikkat çeken mevduat faizi tahmini!

Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden dikkat çeken mevduat faizi tahmini!

'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı yeni promosyon rakamlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı yeni promosyon rakamlarını açıkladı!

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

İki çocuğunu boğarak öldürdü, başlarına bu notu bıraktı

İki çocuğunu boğarak öldürdü, başlarına bu notu bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.