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Kan donduran vahşet! Eşini uykusunda katletti, babasını boğmaya çalıştı

17.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B. (40), eşi Eyüp B.’yi (48) gece uykuda bıçaklayarak öldürdü. Emine B. daha sonra evde bulunan kendi babasını da seccade ile boğmaya çalıştı. Kızının engel olduğu Emine B., jandarma tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Eşini uykusunda katletti, babasını boğmaya çalıştı

Dehşete düşüren olay, gece saat 02.00 sıralarında Sakarya'nın Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.’yi uyurken bıçakladı. Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.’yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.’nin çığlıkları üzerine odaya giren E.B.’nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

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Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

DHA

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cinayet Sakarya
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