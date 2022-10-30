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Kan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: 'Öldürdüm, altınları da aldım'

30.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dehşet düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Yalnız yaşayan Nurhan İlhan (45) komşuları tarafından evinin bahçesinde ölü bulundu. Polis, İlhan'ın başına sert cisim ile vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. İlhan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan akrabası M.İ. cinayeti itiraf etti. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden M.İ., "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: 'Öldürdüm, altınları da aldım'

Kan donduran olay, dün saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sördüğü belirtildi.

(DHA)

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