HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

Kan donduran vahşet! Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

04.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de, bekçi B.Y. (31) ve beraberindeki meslektaşları, mesai bitiminde evlerine giderken sokakta karşılaştıkları K.B. (35) ile yanındaki 2 kişiyi, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardı. Bekçiler bölgeden ayrıldıktan sonra K.B., B.Y.'yi takip edip bıçakla saldırdı. Kalbinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Kendisini uyaran bekçiyi takip edip kalbinden bıçakladı

Kan donduran olay, saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesaisi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü. Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden K.B. ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

553bc10e2636474a69dd1186eb05bd38

BEKÇİYİ BIÇAKLA KALBİNDEN YARALADI

Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

9afbe4c6dab134a2f3d319b041ca3c09

Saldırgan K.B. ile beriberindeki 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"Murat Kurum o kişiyi tekrar görünce şaşırdı! "O sen miydin?"
Yer: Sarıyer! Feci kaza kameradaYer: Sarıyer! Feci kaza kamerada
Tekel bayisine silahlı saldırı! Dehşet anları kameradaTekel bayisine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada
Anahtar Kelimeler:
bekçi Kırşehir bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit oldu

Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit oldu

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor!

Tekel bayisine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Tekel bayisine silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada

ABD ve İngiltere Yemen'in başkentini hedef aldı

ABD ve İngiltere Yemen'in başkentini hedef aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.